Василевский установил рекорд «Тампы» по победам в НХЛ

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Вратарь «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский установил рекорд клуба по победам в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

В матче регулярного чемпионата «молнии» переиграли «Анахайм Дакс» со счетом 6:2. Российский голкипер отразил 36 бросков из 38 и отметился результативной передачей. Для Василевского эта победа стала 132-й за карьеру в «Тампе».

Предыдущее достижение было установлено Беном Бишопом (131).

25-летний Василевский выступает за «Тампу» с 2014 года. По итогам прошлого розыгрыша регулярного чемпионата он вместе с командой завоевал Президент Трофи, а также стал обладателем Везина Трофи, который вручается лучшему вратарю по итогам сезона.

Ранее сообщалось, что российский форвард «Колорадо Эвеланш» Валерий Ничушкин прервал безголевую серию в НХЛ.