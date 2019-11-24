Василевский установил рекорд «Тампы» по победам в НХЛ
Вратарь «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский установил рекорд клуба по победам в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
В матче регулярного чемпионата «молнии» переиграли «Анахайм Дакс» со счетом 6:2. Российский голкипер отразил 36 бросков из 38 и отметился результативной передачей. Для Василевского эта победа стала 132-й за карьеру в «Тампе».
Предыдущее достижение было установлено Беном Бишопом (131).
25-летний Василевский выступает за «Тампу» с 2014 года. По итогам прошлого розыгрыша регулярного чемпионата он вместе с командой завоевал Президент Трофи, а также стал обладателем Везина Трофи, который вручается лучшему вратарю по итогам сезона.
Ранее сообщалось, что российский форвард «Колорадо Эвеланш» Валерий Ничушкин прервал безголевую серию в НХЛ.