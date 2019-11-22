Мэйвезер готов вернуться в большой спорт

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Американский боксер Флойд Мэйвезер намекнул на свое возвращение в большой спорт.

В своем Instagram титулованный спортсмен опубликовал фото в боксерских перчатках с подписью: «Возвращаюсь после перерыва в 2020 году».

Напомним, что свой последний бой Мэйвезер провел в 2017 году против ирландского бойца смешанных единоборств (ММА) Конора Макгрегора.

Статистика американца невероятна: 42-летний спортсмен одержал победы во всех своих 50 поединках.

Ранее сообщалось, что глава Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейман высказался о словах российского боксера Сергея Ковалева о поединке против мексиканца Сауля Альвареса.