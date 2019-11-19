Определился первый соперник сборной России на Евро-2020

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Определился первый соперник сборной России на предстоящем чемпионате Европы 2020 года.

Им стала сборная Дании, которая сыграла вничью в гостевом матче против Ирландии со счетом 1:1 и стала второй в своей отборочной группе, уступив лидирующую строчку Швейцарии.

Таким образом, команды Станислава Черчесова и Оге Харейде попали в квартет В. Обе команды проведут дома как минимум по две игры. Хозяин поля в очном противостоянии определится при помощи жеребьевки.

Напомним, что матчи Евро-2020 пройдут с 12 июня по 12 июля. Действующим победителем турнира является сборная Португалии.

Ранее сообщалось, что сборная России в марте следующего года сыграет против национальной команды Молдавии в рамках подготовки к чемпионату Европы 2020 года.