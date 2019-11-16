Медведева заявила, что Трусова и Щербакова вдохновляют ее

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Двукратная чемпионка мира и Европы Евгения Медведева заявила, что ее вдохновляют фигуристки, которые исполняют четверные прыжки.

Напомним, что сегодня, 16 ноября, в Москве прошел пятый этап Гран-при России. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию турнира, на котором спортсменка заняла второе место из-за малого количества элементов ультра-си.

«Пугают ли меня девочки с четверными? Нет, ровно наоборот. Меня это вдохновляет. Когда мне трудно прыгать тройные или каскады с тройными, я смотрю на Александру Трусову, Анну Щербакову, которые исполняют квады. У них есть ошибки, но они снова встают и делают. И я злюсь на себя. Я что, не могу делать тройные? Конечно, могу. Больше десяти лет этим занимаюсь. Так что чьи-то четверные на меня не оказывают давления», — передает слова фигуристки корреспондент «Газеты.Ru» Эльвира Ондар.

Ранее Медведева сравнила себя с олимпийской чемпионкой по фигурному катанию Алиной Загитовой.