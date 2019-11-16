Тарасова оценила выступление Трусовой на этапе Гран-при в Москве

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Известный тренер Татьяна Тарсова оценила выступление российской фигуристки Александры Трусовой на этапе Гран-при в Москве, передает Sport24.

Спортсменка заняла второе место в короткой программе, уступив лидерство еще одной россиянке Евгении Медведевой. Специалист отметила, что за такой прокат Этери Тутберидзе, у которой тренируется Трусова, свою ученицу не похвалит.

«Я очень люблю эту программу, она ее чувствует, она прямо ворожит и выражает. Она в музыке и получает удовольствие от того, что делает», — добавила она.

Произвольную программу фигуристки покажет 16 ноября. Трусова при этом владеет четверными прыжками.

Ранее сообщалось, что собака Трусовой стала звездой пресс-конференции.