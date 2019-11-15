21-летнему бойцу ММА из России дали 4 года колонии за избиение прохожего
Российский боец смешанного стиля (MMA) Марк Белых получил четыре года колонии за жестокое избиение прохожего. Об этом сообщает официальный сайт прокуратуры Новосибирской области.
Известно, что помимо спортсмена в инциденте принимала участие его подруга — 18-летняя Екатерина Курлаева.
Напомним, что избиение произошло 3 января, когда молодые люди в состоянии алкогольного опьянения столкнулись с 34-летним прохожим, которого 21-летний боец MMA повалил на землю и избил. Белых и Курлаева поспешили покинуть место преступления, однако через некоторое время вновь столкнулись с потерпевшим.
21-летний злоумышленник попытался вновь нанести прохожему удар, но тот смог оказать сопротивление. Освободившись от захвата, потерпевший схватил Белых за туловище со спины. Когда Курлаева это увидела, девушка взяла лопату и нанесла не менее четырех ударов лопатой по голове мужчины. Тот упал на землю, а Белых добил его неустановленным предметом.
В результате избиения потерпевший получил переломы пальцев, раны и ссадины головы и другие тяжелые травмы. Несмотря на то, что подсудимые вину не признали, суд приговорил Белых к четырем годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, а Курлаеву — к двум годам колонии общего режима.
Помимо лишения свободы, молодые люди должны выплатить компенсацию за моральный вред в размере 200 тыс. рублей.
Стоит отметить, что приговор еще не вступил в силу.
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