21-летнему бойцу ММА из России дали 4 года колонии за избиение прохожего

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Российский боец смешанного стиля (MMA) Марк Белых получил четыре года колонии за жестокое избиение прохожего. Об этом сообщает официальный сайт прокуратуры Новосибирской области.

Известно, что помимо спортсмена в инциденте принимала участие его подруга — 18-летняя Екатерина Курлаева.

Напомним, что избиение произошло 3 января, когда молодые люди в состоянии алкогольного опьянения столкнулись с 34-летним прохожим, которого 21-летний боец MMA повалил на землю и избил. Белых и Курлаева поспешили покинуть место преступления, однако через некоторое время вновь столкнулись с потерпевшим.

21-летний злоумышленник попытался вновь нанести прохожему удар, но тот смог оказать сопротивление. Освободившись от захвата, потерпевший схватил Белых за туловище со спины. Когда Курлаева это увидела, девушка взяла лопату и нанесла не менее четырех ударов лопатой по голове мужчины. Тот упал на землю, а Белых добил его неустановленным предметом.

В результате избиения потерпевший получил переломы пальцев, раны и ссадины головы и другие тяжелые травмы. Несмотря на то, что подсудимые вину не признали, суд приговорил Белых к четырем годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, а Курлаеву — к двум годам колонии общего режима.

Помимо лишения свободы, молодые люди должны выплатить компенсацию за моральный вред в размере 200 тыс. рублей.

Стоит отметить, что приговор еще не вступил в силу.

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