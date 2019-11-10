Хабиб поддержал брата после поражения на турнире UFC в Москве
Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов прокомментировал поражение двоюродного брата Абубакара в дебютном поединке в организации на турнире в Москве.
«Никогда не знаешь, что ждет тебя впереди, но мужчины отличаются тем, что проходят испытания достойно. Все от всевышнего, в этой жизни есть вещи намного серьезнее, брат», — написал Нурмагомедов в Instagram.
Абубакар Нурмагомедов проиграл в первом раунде удушающим приемом немцу Давиду Заваде на турнире UFC Fight Night 163, который прошел в Москве на «ЦСКА Арене» 9 ноября. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию события.
Ранее сообщалось, что брат Нурмагомедова расстроен поражением в дебютном поединке в UFC.