Хабиб поддержал брата после поражения на турнире UFC в Москве

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Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов прокомментировал поражение двоюродного брата Абубакара в дебютном поединке в организации на турнире в Москве.

«Никогда не знаешь, что ждет тебя впереди, но мужчины отличаются тем, что проходят испытания достойно. Все от всевышнего, в этой жизни есть вещи намного серьезнее, брат», — написал Нурмагомедов в Instagram.

Абубакар Нурмагомедов проиграл в первом раунде удушающим приемом немцу Давиду Заваде на турнире UFC Fight Night 163, который прошел в Москве на «ЦСКА Арене» 9 ноября. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию события.

Ранее сообщалось, что брат Нурмагомедова расстроен поражением в дебютном поединке в UFC.