Хабиб объяснил отказ выносить российский флаг на бои

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Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов ответил на вопрос о том, почему он не выходит с российским флагом на поединки.

«Люди, которые носят флаги, которые, как они говорят, представляют свою родину, в отличие от них я не насилую женщин, не бью стариков. Я иначе представляю страну», — передает слова Хабиба корреспондент «Газеты.Ru».

Спортсмен отметил, что это не является показателем патриотизма.

Пресс-конференция спортсмена прошла в Москве в преддверии турнира UFC Fight Night 163, который пройдет 9 ноября на «ЦСКА Арене». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию события.

Ранее Нурмагомедов оценил вероятность реванша с ирландским бойцом Конором Макгрегором.