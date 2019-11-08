Хабиб объяснил отказ выносить российский флаг на бои
Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов ответил на вопрос о том, почему он не выходит с российским флагом на поединки.
«Люди, которые носят флаги, которые, как они говорят, представляют свою родину, в отличие от них я не насилую женщин, не бью стариков. Я иначе представляю страну», — передает слова Хабиба корреспондент «Газеты.Ru».
Спортсмен отметил, что это не является показателем патриотизма.
Пресс-конференция спортсмена прошла в Москве в преддверии турнира UFC Fight Night 163, который пройдет 9 ноября на «ЦСКА Арене». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию события.
Ранее Нурмагомедов оценил вероятность реванша с ирландским бойцом Конором Макгрегором.