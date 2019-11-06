«Челси» и «Аякс» закончили матч ЛЧ со счетом 4:4
В матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Челси» дома играл против «Аякса».
Встреча на лондонском стадионе «Стэмфорд Бридж» завершилась со счетом 4:4.
Стоит отметить, что по ходу поединка хозяева проигрывали со счетом 1:4, но сумели уйти от поражения.
«Челси» с семью очками занимает второее место в турнирной таблице группы H. «Аякс» (7) идет первым.
Лига чемпионов. Группа H.
«Челси» (Англия) — «Аякс» (Нидерланды) — 4:4
Голы: 0:1 — Абрахам – 2' (автогол), 1:1 — Жоржиньо – 4' (пен), 1:2 — Промес – 20', 1:3 — Аррисабалага – 35' (автогол), 1:4 — ван де Бек – 55', 2:4 --Аспиликуэта – 63', 3:4 — Жоржиньо – 71' (пен), 4:4 — Джеймс – 74'.
Удаления: нет / Блинд – 68', Велтман – 69'.