Надаль запустил мяч в комментаторскую будку после удачного выступления

Испанский теннисист Рафаэль Надаль необычным образом отпраздновал победу в 1/4 финала Открытого чемпионата США — US Open, сообщает пресс-служба турнира.

Вторая ракетка мира смог обыграть аргентинца Диего Шварцмана со счетом 6:4, 7:5, 6:2.

По окончании встречи Надаль подошел к трибунам и, прицелившись, отправил мяч в комментаторскую будку.

Сообщается, что находящийся там журналист оценил такой жест испанца, показав ему большой палец.

Теперь испанцу предстоит встретиться с итальянцем Маттео Берреттини, чтобы побороться за право выйти в финал теннисного турнира.

Ранее российский теннисист Даниил Медведев рассказал, почему не смотрит хоккей по телевизору.

There's a reason they call it a BULLSeye, right @RafaelNadal? #USOpen pic.twitter.com/BQWMzSzGBH