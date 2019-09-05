Акинфеев может вернуться в сборную России

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Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев рассказал, что вратарь и капитан московского ЦСКА Игорь Акинфеев может вернуться в национальную команду. Об этом сообщает официальный сайт Союза Европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Известный специалист считает, что в случае приглашения от Станислава Черчесова, Акинфееву будет тяжело отказаться.

«Слышал, в сборную может вернуться и Игорь Акинфеев. Если Черчесов попросит: «Давай, Игорек, приходи, ты мне очень нужен», Акинфеев, переосмыслив все, примет решение. Может, скажет: «Я еще посостязаюсь, еще переиграю Гильерме». Тренер же зовет не на блины, а для создания здоровой конкуренции», — сказал Игнатьев.

Ранее сообщалось, что форвард московского «Спартака» Эсекель Понсе оформил хет-трик за олимпийскую сборную Аргентины.