Игроки сборной России подарили Черчесову торт в честь дня рождения
Сегодня, 2 сентября у главного тренера сборной России Станислава Черчесова день рождения.
Специалисту исполнилось 56 лет.
В честь такого праздника футболисты национальной команды вручили наставнику торт.
«На ужине команда вручила Станиславу Черчесову торт в честь дня рождения», — сообщается в твиттере национальной команды.
Черчесов тренирует сборную России с 2016 года. Под его руководством отечественная сборная дошла на домашнем чемпионате мира в 2018 году до стадии четвертьфинала, где уступила сборной Хорватии со счетом 3:4 в серии пенальти.
После этого команда выступала в отборочном турнире Лиги Наций, но не сумела пробиться в финальную стадию.
В данный момент сборная России занимает второе место в группе I в отборочном турнире чемпионата Европы 2020 года.
Ранее сообщалось, что футболисты сборной России поздравили с началом нового учебного года.
На ужине команда вручила Станиславу Черчесову торт в честь дня рождения �� pic.twitter.com/fzlsz5iYEF— Сборная России (@TeamRussia) 2 сентября 2019 г.