Игроки сборной России подарили Черчесову торт в честь дня рождения

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Сегодня, 2 сентября у главного тренера сборной России Станислава Черчесова день рождения.

Специалисту исполнилось 56 лет.

В честь такого праздника футболисты национальной команды вручили наставнику торт.

«На ужине команда вручила Станиславу Черчесову торт в честь дня рождения», — сообщается в твиттере национальной команды.

Черчесов тренирует сборную России с 2016 года. Под его руководством отечественная сборная дошла на домашнем чемпионате мира в 2018 году до стадии четвертьфинала, где уступила сборной Хорватии со счетом 3:4 в серии пенальти.

После этого команда выступала в отборочном турнире Лиги Наций, но не сумела пробиться в финальную стадию.

В данный момент сборная России занимает второе место в группе I в отборочном турнире чемпионата Европы 2020 года.

Ранее сообщалось, что футболисты сборной России поздравили с началом нового учебного года.