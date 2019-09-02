ФИФА назвала претендентов на звание лучшего тренера года
Международная федерация футбола (ФИФА) опубликовала на официальном сайте шорт-лист претендентов на звание лучшего тренера года, передает ТАСС.
В список номинантов вошли главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп, наставник лондонского «Тоттенхэма» Маурисио Пачеттино и рулевой «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола.
«Ливерпуль» под руководством Клоппа стал победителем Лиги чемпионов и занял второе место в Английской премьер-лиге (АПЛ).
Гвардиола привел «Манчестер Сити» ко второму титулу чемпиона страны подряд, а также к победам в Кубке Англии и Кубке английской лиги.
Возглавляемый Почеттино «Тоттенхэм» впервые в своей истории вышел в финал Лиги чемпионов.
Церемония вручения наград пройдет 23 сентября в Милане.
Ранее была объявлена тройка претендентов на звание лучшего игрока года по версии ФИФА.