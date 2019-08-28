Порье сделал заявление в преддверии боя с Хабибом
Американский боец смешанного стиля (MMA) американец Дастин Порье сделал заявление перед боец с чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабибом Нурмагомедовым.
«У Хабиба очень высокий уровень ведения борьбы. Он является отличным бойцом, но в тренировочном лагере я тоже уделял много времени этому элементу. Однако поединок с ним не должен скатиться к одной борьбе», — цитирует Порье ТАСС.
Для Нурмагомедова бой с Порье станет второй защитой титула. Предыдущий поединок он провёл в октябре прошлого года, победив удушающим приёмом Конора Макгрегора. Профессиональный рекорд 30-летнего Нурмагомедова — 27 побед в 27 поединках.
Ранее Порье пообещал заставить Нурмагомедова истекать кровью.