Порье сделал заявление в преддверии боя с Хабибом

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Американский боец смешанного стиля (MMA) американец Дастин Порье сделал заявление перед боец с чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабибом Нурмагомедовым.

«У Хабиба очень высокий уровень ведения борьбы. Он является отличным бойцом, но в тренировочном лагере я тоже уделял много времени этому элементу. Однако поединок с ним не должен скатиться к одной борьбе», — цитирует Порье ТАСС.

Для Нурмагомедова бой с Порье станет второй защитой титула. Предыдущий поединок он провёл в октябре прошлого года, победив удушающим приёмом Конора Макгрегора. Профессиональный рекорд 30-летнего Нурмагомедова — 27 побед в 27 поединках.

Ранее Порье пообещал заставить Нурмагомедова истекать кровью.