Российский хоккеист Кузнецов дисквалифицирован за допинг на четыре года

Форвард сборной России по хоккею и клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов дисквалифицирован на четыре года за нарушение антидопинговых правил, передает РИА «Новости».

Как отмечается на сайте Международная федерации хоккея (ИИХФ), в допинг-пробе спортсмена, взятой 26 мая 2019 года во время мирового первенства в Словакии, обнаружили кокаин.

Во время чемпионата мира в Сети появилось видео, участником которого стал нападающий сборной России. Он сидит в холле отеля, а на столе лежат дорожки белого порошка. Сам спортсмен отрицал, что употреблял наркотики.

Ранее сообщалось, что Кузнецов удалил все посты из своего профиля в инстаграме.

