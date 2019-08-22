Роналду не против пообедать с Месси

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Нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду высказался по поводу давнего соперничества с капитаном и форвардом каталонской «Барселоны» Лионелем Месси, передает TVI.

С 2008 по 2017 год награду «Золотой мяч» для лучшего футболиста сезона игроки делили исключительно между собой. У каждого из них есть по пять титулов.

Также Роналду и Месси считались главными звездами испанской примеры, пока португалец не покинул мадридский «Реал», перейдя в «Юве».

«Я восхищаюсь карьерой Лео. Он сам говорил, что после того, как я покинул Ла Лигу, у него возникли проблемы, так как он ценил наше соперничество. Оно было хорошо и для футбола. Я считаю, что Месси делает меня лучше и наоборот.

У нас с ним отличные профессиональный отношения, потому что мы переживаем одни и те же моменты уже 15 лет. Я никогда не был с ним на обеде, но почему бы и нет в будущем? У меня не было бы проблем с этим», — поделился 34-летний игрок «бьянконери».

Ранее Роналду высказался по поводу горящих лесов Амазонии.