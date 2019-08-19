Гендиректор «Локомотива»: Тарасов хочет подать на нас в суд

<img src="//img.gazeta.ru/files3/561/12235561/e85ff17910553aaa4f25ea10cecac4a9__1200x630-pic905-895x505-8719.jpg">

Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе высказался о ситуации с экс-полузащитником клуба Дмитрием Тарасовым.

«Железнодорожники» не стали подписывать новый контракт с Тарасовым, который позже заявил, что «Локомотив» отказался платить за свою операцию.

«Когда я говорил, что история будет завершаться в суде, я имел в виду то, что Дмитрий будет подавать иск. Решение Дмитрия было некорректным по отношению к клубу. Ему либо придется согласиться с точкой зрения клуба, либо подать в суд. Насколько я понял, он выбирает второе. Ну что ж, имеет полное право на это», — цитирует Кикнадзе Sport24.

Ранее судья признал результативную ошибку в матче «Зенит» — «Ахмат».