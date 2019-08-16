Роналду снялся в странной азиатской рекламе

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Нападающий туринского «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду принял участие в рекламной компании малазийской сети онлайн-магазинов.

Рекламный ролик примечателен необычными танцами футболиста.

По сюжету видео, Роналду оформляет удар со штрафного, затем бежит в сторону углового флажка для того, чтобы отпраздновать забитый мяч. В этот момент он замечает, что зрители матча не следят за тем, что происходит на поле. Он сидят, уткнувшись в телефоны. На экранах смартфонов можно увидеть логотип онлайн-магазина.

После этого пятикратный обладатель «Золотого мяча» получает от арбитра матча оранжевую карточку с тем же логотипом. В эту секунду форма на футболисте меняется на экипировку компании. Роналду начинает танцевать, запуская на своем телефоне приложение бренда.

Известно, что за рекламный пост в инстаграме португалец получает по $975 тысяч. У Роналду самый большой заработок в этой сфере среди спортсменов.

Ранее Джорджо Кьеллини прокомментировал возможные приобретения «Ювентуса».