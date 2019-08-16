Роналду снялся в странной азиатской рекламе
Нападающий туринского «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду принял участие в рекламной компании малазийской сети онлайн-магазинов.
Рекламный ролик примечателен необычными танцами футболиста.
По сюжету видео, Роналду оформляет удар со штрафного, затем бежит в сторону углового флажка для того, чтобы отпраздновать забитый мяч. В этот момент он замечает, что зрители матча не следят за тем, что происходит на поле. Он сидят, уткнувшись в телефоны. На экранах смартфонов можно увидеть логотип онлайн-магазина.
После этого пятикратный обладатель «Золотого мяча» получает от арбитра матча оранжевую карточку с тем же логотипом. В эту секунду форма на футболисте меняется на экипировку компании. Роналду начинает танцевать, запуская на своем телефоне приложение бренда.
Известно, что за рекламный пост в инстаграме португалец получает по $975 тысяч. У Роналду самый большой заработок в этой сфере среди спортсменов.
Ранее Джорджо Кьеллини прокомментировал возможные приобретения «Ювентуса».
Watch Ronaldo score his latest victory in our new TV commercial in celebration of Shopee 9.9 Super Shopping Day! ��Comment below and let us know what's your favourite scene and tag a fan! ��#ShopeeSGxRonaldo #ShopeeSG99 #Shopee99SuperShoppingDay pic.twitter.com/SzkDMhM7bU— Shopee Singapore (@ShopeeSG) 16 августа 2019 г.