Роналду снялся в странной азиатской рекламе

Нападающий туринского «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду принял участие в рекламной компании малазийской сети онлайн-магазинов.

Рекламный ролик примечателен необычными танцами футболиста.

По сюжету видео, Роналду оформляет удар со штрафного, затем бежит в сторону углового флажка для того, чтобы отпраздновать забитый мяч. В этот момент он замечает, что зрители матча не следят за тем, что происходит на поле. Он сидят, уткнувшись в телефоны. На экранах смартфонов можно увидеть логотип онлайн-магазина.

После этого пятикратный обладатель «Золотого мяча» получает от арбитра матча оранжевую карточку с тем же логотипом. В эту секунду форма на футболисте меняется на экипировку компании. Роналду начинает танцевать, запуская на своем телефоне приложение бренда.

Известно, что за рекламный пост в инстаграме португалец получает по $975 тысяч. У Роналду самый большой заработок в этой сфере среди спортсменов.

Watch Ronaldo score his latest victory in our new TV commercial in celebration of Shopee 9.9 Super Shopping Day! Comment below and let us know what's your favourite scene and tag a fan! #ShopeeSGxRonaldo #ShopeeSG99 #Shopee99SuperShoppingDay pic.twitter.com/SzkDMhM7bU