«Ахмат» оштрафован за оскорбление судьи

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Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (РФС) Артур Григорьянц заявил, что грозненский «Ахмат» наказан за использование громкой связи на стадионе в матче пятого тура чемпионата России против московского «Спартака».

«Что касается выкрика по системе громкой связи на матче «Ахмат» - «Спартак», КДК РФС оштрафовал «Ахмат» за использование системы оповещения на 150 тыс. рублей», — цитирует Григорьянца ТАСС.

Во втором тайме матча нападающий хозяев Аблайе Мбенге был удален с поля за вторую желтую карточку. Представитель пресс-службы «Ахмата» Ризван Эдильсултанов воспользовался громкой связью и оскорбил главного арбитра встречи Алексея Сухого. Позднее в клубе заявили, что сотрудник был уволен.

Ранее оскорбивший судью экс-сотрудник «Ахмата» объяснил свой поступок.