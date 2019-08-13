Семин прокомментировал награждение орденом Александра Невского

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Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин рассказал о впечатлениях от награждения орденом Александра Невского, передает Sport24.

Такой награды удостаиваются за особые личные заслуги перед Отечеством в различных сферах деятельности.

«Я только узнал о награждении. Эта почетная награда означает, что мой спортивный вклад ценен. Большая честь для руководства. Значит, удалось воспитать игроков, которые смогли достичь результатов. В первую очередь, это награда «Локомотиву». Конечно, мне почетно быть награжденным орденом. Отмечать некогда, скоро игра», — сказал Семин.

У наставника «железнодорожников» уже есть подобная награда. На его счету орден Почета за заслуги в развитии физической культуры и спорта, а также именная звезда на Аллее Славы «Локо», Орден Славы Республики Мордовия и почетная грамота «За большой вклад в развитие отечественного футбола».

Также Семин как тренер становился трижды чемпионом страны, обладателем Кубка России шесть раз, а также в его активе три .Суперкубка.

Ранее сообщалось, что Семин поделился мнением о системе видеопомощи арбитрам (VAR).