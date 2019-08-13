Семин прокомментировал награждение орденом Александра Невского
Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин рассказал о впечатлениях от награждения орденом Александра Невского, передает Sport24.
Такой награды удостаиваются за особые личные заслуги перед Отечеством в различных сферах деятельности.
«Я только узнал о награждении. Эта почетная награда означает, что мой спортивный вклад ценен. Большая честь для руководства. Значит, удалось воспитать игроков, которые смогли достичь результатов. В первую очередь, это награда «Локомотиву». Конечно, мне почетно быть награжденным орденом. Отмечать некогда, скоро игра», — сказал Семин.
У наставника «железнодорожников» уже есть подобная награда. На его счету орден Почета за заслуги в развитии физической культуры и спорта, а также именная звезда на Аллее Славы «Локо», Орден Славы Республики Мордовия и почетная грамота «За большой вклад в развитие отечественного футбола».
Также Семин как тренер становился трижды чемпионом страны, обладателем Кубка России шесть раз, а также в его активе три .Суперкубка.
Ранее сообщалось, что Семин поделился мнением о системе видеопомощи арбитрам (VAR).