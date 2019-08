Чемпион UFC вызвал на бой Валентину Шевченко

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем и наилегчайшем весе американец Генри Сехудо вызвал на поединок обладательницу титула в наилегчайшем женском дивизионе Валентину Шевченко, передает «Матч ТВ».

«Шевченко называют одним из самых доминирующих чемпионов. И знаете что? Я немного ревную. Мне нужно это золото. И я хочу обратиться к тебе, Валентина.

Я собираюсь стать первым межполовым чемпионом мира. Вызываю тебя на бой! Ты преклонишь колено передо мной», — заявил Сехудо в видеообращении, опубликованном в твиттере.

Ранее чемпион UFC заявил, что также хочет подраться с Амандой Нуньес.

The following is a public service announcement for the supposed flyweight queen Valentina Shevchenko. Signed, Triple C and soon to be The IGC. #bendtheknee @BulletValentina pic.twitter.com/kUQbCnmIWd