Чемпион UFC вызвал на бой Валентину Шевченко
Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем и наилегчайшем весе американец Генри Сехудо вызвал на поединок обладательницу титула в наилегчайшем женском дивизионе Валентину Шевченко, передает «Матч ТВ».
«Шевченко называют одним из самых доминирующих чемпионов. И знаете что? Я немного ревную. Мне нужно это золото. И я хочу обратиться к тебе, Валентина.
Я собираюсь стать первым межполовым чемпионом мира. Вызываю тебя на бой! Ты преклонишь колено передо мной», — заявил Сехудо в видеообращении, опубликованном в твиттере.
Ранее чемпион UFC заявил, что также хочет подраться с Амандой Нуньес.
The following is a public service announcement for the supposed flyweight queen Valentina Shevchenko. Signed, Triple C and soon to be The IGC. #bendtheknee @BulletValentina pic.twitter.com/kUQbCnmIWd— Henry Cejudo (@HenryCejudo) August 11, 2019