Умер олимпийский чемпион по метанию копья

Чемпион Олимпийских игр в Мельбурне по метанию копья Эгиль Даниэльсен ушел из жизни, сообщает NRK.

На счету норвежца победы в чемпионатах страны с 1953 по 1957 году, а также титул олимпийского чемпиона. В Играх, проходящих в Австралии, он смог взять золото турнира, установив мировой рекорд — 85,71 м.

Спортсмен умер на 86 году жизни.

Даниэльсен завершил карьеру после ОИ-1960 года, когда не смог выиграть ни одной медали.

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