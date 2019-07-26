Футболисту Тарасову ограничат право вождения в случае невыплаты алиментов

Адвокат бывшей жены экс-игрока московского «Локомотива» Дмитрия Тарасова Сергей Жорин рассказал о том, что случится с футболистом в том случае, если он не выплатит алименты в ближайшие дни, передает Sport24.

Тарасов должен бывшей супруге 7,5 млн рублей.

«Если через несколько дней Тарасов не выплатит этот долг, то ему ограничат право вождения автомобиля. Ее лишат прав, но ограничат вождение до тех пор, пока не исполнит платеж. А если и дальше не будет платить — его ждет уголовная ответственность. Но до этого вряд ли дойдет.

Вообще, видно, что он специально с этим затягивает. Но я этого не понимаю. /Он же знает, что не прав. Проигрывает суды, но все равно упирается», — заявил правозащитник.

Ранее сообщалось, что Тарасову запретили выезд за границу и закрыли счета.