Российские гимнастки завоевали золото в многоборье на Универсиаде

Сборная России по художественной гимнастике завоевала золотые медали в групповом многоборье на летней Универсиаде в Неаполе, сообщает РИА «Новости».

Российская команда, в составе которой выступили Алина Алиева, Элина Баруздина, Марина Козлова, Валерия Русина и Ангелина Шкатова, набрала 47,250 балла.

Второе место заняли представительницы Украины (46,025), бронзу взяла команда Японии (42,200).

Ранее сообщалось, что российская гимнастка Екатерина Селезнева завоевала золотую медаль в индивидуальном многоборье на летней Универсиаде в Неаполе.