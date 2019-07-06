Сборная Аргентины без Месси обыграла Чили и взяла бронзу на Кубке Америки

Сборная Аргентины одержала победу над командой Чили в матче за третье место на Кубке Америки.

Встреча завершилась со счетом 2:1. В составе победителей отличились Серхио Агуэро и Пауло Дибала. У чилийской команды мяч забил Артуро Видаль.

На 37-й минуте за потасовку с поля были удалены нападающий сборной Аргентины Лионель Месси и защитник команды Чили Гари Медель.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Ранее сообщалось, что видео потасовки Месси опубликовано в Сети.

Футбол. Кубок Америки. Матч за 3-е место

Аргентина — Чили — 2:1

Голы: 1:0 — Агуэро, 12; 2:0 — Дибала, 22; 2:1 — Видаль, 59.

Удаления: Месси, 37 — Медель, 37.