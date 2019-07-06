Сборная Аргентины без Месси обыграла Чили и взяла бронзу на Кубке Америки
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Сборная Аргентины одержала победу над командой Чили в матче за третье место на Кубке Америки.
Встреча завершилась со счетом 2:1. В составе победителей отличились Серхио Агуэро и Пауло Дибала. У чилийской команды мяч забил Артуро Видаль.
На 37-й минуте за потасовку с поля были удалены нападающий сборной Аргентины Лионель Месси и защитник команды Чили Гари Медель.
«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.
Ранее сообщалось, что видео потасовки Месси опубликовано в Сети.
Футбол. Кубок Америки. Матч за 3-е место
Аргентина — Чили — 2:1
Голы: 1:0 — Агуэро, 12; 2:0 — Дибала, 22; 2:1 — Видаль, 59.
Удаления: Месси, 37 — Медель, 37.