Гризманн будет оштрафован за неявку в расположение «Атлетико»
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Мадридский «Атлетико» оштрафует нападающего Антуана Гризманна, если он не прибудет в расположение команды на предсезонный сбор, сообщает Marca.
По информации издания, столичный клуб не будет вести переговоры с «Барселоной» о переходе француза.
Отмечается, что Гризманн может быть продан только в случае оплаты за него полной суммы отступных, которая составляет € 120 млн.
Предсезонный сбор «Атлетико» в Лос Анхелес де Сан Рафаэль начнется 7 июля.