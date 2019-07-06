Гризманн будет оштрафован за неявку в расположение «Атлетико»

Мадридский «Атлетико» оштрафует нападающего Антуана Гризманна, если он не прибудет в расположение команды на предсезонный сбор, сообщает Marca.

По информации издания, столичный клуб не будет вести переговоры с «Барселоной» о переходе француза.

Отмечается, что Гризманн может быть продан только в случае оплаты за него полной суммы отступных, которая составляет € 120 млн.

Предсезонный сбор «Атлетико» в Лос Анхелес де Сан Рафаэль начнется 7 июля.

Ранее в Испании назвали дату ухода Гризманна в «Барселону».