Овечкин попробовал себя в экстремальном виде спорта

Капитан и нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин попробовал себя в новом экстремальном виде спорта, сообщает Sport24.

Овечкин вместе с женой Анастасией Шубской находится на отдыхе. Там он попробовал экстремальный вид серфинга — вейкскейтинг. Этот вид почти ничем не отличается от вейкбординга, однако экстрим заключается в том, что ноги спортсмена не прикреплены к доске.

Хоккеист даже упал с борда, не удержавшись. Этот момент на видео засняла его супруга.

Стоит отметить, что также супруги посетили скачки в Сиене — Сиенское Палио.

Ранее журналист из США рассказал о влиянии Овечкина на НХЛ.

@ovi8 getting loose on a wakeskate is the best thing you'll see all day! ( IG/nastyashubskaya) pic.twitter.com/TPJJQWaH8Q