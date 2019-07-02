Чемпион UFC Джонс высказался о возможном третьем бое с Кормье

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полутяжелом весе Джон Джонс прокомментировал слухи о возможном проведении третьего боя с Даниэлем Кормье.

Первый поединок остался за Джонсом, тогда как второй был признан несостоявшимся из-за дисквалификации Джона.

«Мне интересны бои в тяжелом весе, но я знаю, что и в полутяжелом дивизионе у меня еще много работы. Переход в тяжелый вес? Предложите мне соответствующие гонорары.

Не знаю, почему люди по-прежнему хотят увидеть наш третий бой с Кормье. Первый раз я выиграл единогласным решением судей, во второй — нокаутом. Впрочем, если наш бой — это то, что хочет увидеть весь мир, UFC даст фанатам то, что они требуют», — цитирует Джонса ESPN.

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