Марадонна прокомментировал слухи о его болезни Альцгеймера

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Легендарный футболист и экс-форвард сборной Аргентины Диего Марадона дал комментарий относительно слухов по поводу того, что у него была диагностирована болезнь Альцгеймера, сообщает «Советский спорт».

Марадона выложил в инстаграме видео, в котором сообщает, что он не болен.

«Это все ложь. Я не умираю. Люди говорят о болезни Альцгеймера, хотя не имеют ни малейшего понятия о том, что это такое. Люди, у которых болезнь Альцгеймера, умирают. Но я жив и не собираюсь умирать. Журналисты распространяют слухи, внося путаницу», — сказал бывший нападающий аргентинской национальной команды.

Марадона является чемпионом мира 1986 года, тогда же он завоевал титул лучшего игрока турнира. На счету экс-игрока два титула чемпиона Италии.

Ранее сообщалось, что друг Марадоны высказался о тяжелой болезни аргентинца.