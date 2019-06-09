Сехудо нокаутировал Мораеса и завоевал титул чемпиона UFC
Американец Генри Сехудо одержал победу над бразильцем Марлоном Мораесом в поединке за титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе, передает «Советский спорт».
Бой завершился в третьем раунде победой Сехудо нокаутом.
Турнир UFC 238 прошел в Чикаго. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию мероприятия. В других поединках вечера Валентина Шевченко впервые защитила титул в бою с Джессикой Ай, Тони Фергюсон техническим нокаутом одолел Дональда Серроне, Петр Ян единогласным решением судей победил Джимми Риверу.
Ранее российский рэп-исполнитель Василий Вакуленко, более известный как Баста, обратился к Яну.