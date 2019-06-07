В Сан-Марино сборную России сравнили с королевской коброй

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Главный тренер сборной Сан-Марино по футболу Франко Варрелла рассказал о своих ожиданиях перед отборочным матчем чемпионата Европы — 2020 с командой России. 66-летний итальянский специалист сравнил подопечных Станислава Черчесова с королевской коброй, тогда как свой коллектив назвал мангустами.

«Какой счет будет для нас удовлетворительным? Сложно думать о цифрах. Предпочитаю видеть результат в действиях игроков. Надеюсь, нам удастся сдержать россиян, как получилось с шотландцами и не получилось с киприотами. Хотя в игре с Казахстаном россияне показали свою силу. Если это будет поражение, ну что же. Но мы в любом случае постараемся помучить соперника, как животное, которое изначально выглядит слабее. Мы завтра будем мангустом, который сражается с королевской коброй», — цитирует Варреллу «Чемпионат».

Матч сборной России с командой Сан-Марино состоится 8 июня в Саранске на «Мордовия Арене». Начало игры запланировано на 19.00 по московскому времени.

Ранее капитан сборной России Артем Дзюба рассказал о составе команды на матч с Сан-Марино.