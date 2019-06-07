«Сент-Луис» вышел вперед в серии Кубка Стэнли против «Бостона»
«Сент-Луис Блюз» переиграл «Бостон Брюинз» в пятом матче финала Кубка Стэнли, сообщает «Советский спорт».
Встреча, прошедшая в Бостоне, завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. В составе победителей отличились Райан О'Райлли и Дэвид Перрон. У хозяев шайбу забросил Джейк Дебраск.
Голкипер «блюзменов» Джордан Биннингтон отразил 37 из 38 бросков.
«Сент-Луис» одержал третью победу и находится в шаге от завоевания Кубка Стэнли. Шестая игра серии пройдет 10 июня.
НХЛ. Кубок Стэнли. Финал. 5-й матч
«Бостон Брюинз» (Бостон) — «Сент-Луис Блюз» (Сент-Луис) — 1:2 (0:0, 0:1, 1:1)
0:1 – О'Райлли (Сэнфорд, Пьетранджело) – 20:55
0:2 – Перрон (О'Райлли) – 50:36
1:2 – Дебраск (Крюг) – 53:32