«Ливерпуль» стал победителем Лиги чемпионов
В финальном матче Лиги чемпионов «Ливерпуль» обыграл «Тоттенхэм», передает «Советский спорт».
Подопечные Юргена Клоппа смогли победить «шпор» со счетом 2:0.
Счет был открыт Мохамедом Салахом уже на второй минуте встречи. Игрок «красных» смог провести первый гол с пенальти.
Автором решающего мяча стал бельгиец Дивок Ориги. Он смог забить в самой концовке встречи — на 87-й минуте.
Эта победа — шестая для «Ливерпуля» в Лиге чемпионов.
«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча.
Лига чемпионов. Финал
«Тоттенхэм» (Лондон, Англия) — «Ливерпуль» (Ливерпуль, Англия) — 0:2
Голы: 0:1 — Салах, 2; 0:2 — Ориги, 87; 1:2 — Асенсио, 57