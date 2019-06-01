«Ливерпуль» стал победителем Лиги чемпионов

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В финальном матче Лиги чемпионов «Ливерпуль» обыграл «Тоттенхэм», передает «Советский спорт».

Подопечные Юргена Клоппа смогли победить «шпор» со счетом 2:0.

Счет был открыт Мохамедом Салахом уже на второй минуте встречи. Игрок «красных» смог провести первый гол с пенальти.

Автором решающего мяча стал бельгиец Дивок Ориги. Он смог забить в самой концовке встречи — на 87-й минуте.

Эта победа — шестая для «Ливерпуля» в Лиге чемпионов.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Лига чемпионов. Финал

«Тоттенхэм» (Лондон, Англия) — «Ливерпуль» (Ливерпуль, Англия) — 0:2

Голы: 0:1 — Салах, 2; 0:2 — Ориги, 87; 1:2 — Асенсио, 57