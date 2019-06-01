Фанаты «Ливерпуля» нашли двойника Клоппа на улицах Мадрида
Фанаты английского «Ливерпуля» встретили двойника тренера мерсисайдцев Юргена Клоппа на улицах Мадрида, передает «Советский спорт».
Болельщики англичан делали фото с испанским двойником немецкого специалиста и обнимались с ним.
В столице Испании 1 июня пройдет финал Лиги чемпионов, в котором за первое место сразятся «Ливерпуль» и «Тоттенхэм».
Встреча пройдет в 22:00 по московскому времени.
«Ливерпуль» становился победителем чемпионата Англии 18 раз, семь раз — обладателем Кубка страны, восемь — обладателем Кубка лиги.
На счету «красных» 15 Суперкубков Англии, пять побед в Лиге чемпионов. Также «Ливерпуль» является трёхкратным обладателем Кубка и Суперкубка УЕФА.
Ранее сообщалось, что финал Лиги чемпионов начнется с минуты молчания в память о Хосе Антонио Рейесе.
Liverpool fans mob a Jurgen Klopp doppelganger in Madrid �� pic.twitter.com/AqG5xb5pAd— ESPN UK (@ESPNUK) 1 июня 2019 г.