Фанаты «Ливерпуля» нашли двойника Клоппа на улицах Мадрида

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Фанаты английского «Ливерпуля» встретили двойника тренера мерсисайдцев Юргена Клоппа на улицах Мадрида, передает «Советский спорт».

Болельщики англичан делали фото с испанским двойником немецкого специалиста и обнимались с ним.

В столице Испании 1 июня пройдет финал Лиги чемпионов, в котором за первое место сразятся «Ливерпуль» и «Тоттенхэм».

Встреча пройдет в 22:00 по московскому времени.

«Ливерпуль» становился победителем чемпионата Англии 18 раз, семь раз — обладателем Кубка страны, восемь — обладателем Кубка лиги.

На счету «красных» 15 Суперкубков Англии, пять побед в Лиге чемпионов. Также «Ливерпуль» является трёхкратным обладателем Кубка и Суперкубка УЕФА.

Ранее сообщалось, что финал Лиги чемпионов начнется с минуты молчания в память о Хосе Антонио Рейесе.