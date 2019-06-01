Финал Лиги чемпионов начнется с минуты молчания в память о Рейесе
Финальный матч Лиги чемпионов начнется с минуты молчания в память о футболисте Хосе Антонио Рейесе, сообщает ТАСС.
Рейес погиб 1 июня в ДТП. Футболисту было 35 лет.
Финал Лиги чемпионов состоится 1 июня в Мадриде, на стадионе «Атлетико». За трофей поспорят два английский клуба — «Тоттенхэм» и «Ливерпуль». Матч начнется в 22.00 по московскому времени.
О том, что финальный поединок начнется с минуты молчания, сообщила пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
Ранее сообщалось, что ФИФА выразила соболезнования в связи со смертью Рейеса.