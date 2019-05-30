Футболист дисквалифицирован за то, что снял шорты перед женщиной-арбитром
14-летний футболист подростковой итальянской команды «Трепорти» дисквалифицирован на год за то, что снял шорты перед девушкой-арбитром, передает «Советский спорт».
Как сообщает Football Italia, во время матча с «Миранезе» игрок таким образом выразил недовольство работой Джулии Никастро. За свой поступок он получил красную карточку.
Отмечалось, что родители игроков «Трепорти» оскорбляли 22-летнюю судью и призывали ее заняться проституцией.
Отстранение игрока может быть сокращено вдвое, если он пройдет курсы по перевоспитанию.
Ранее сообщалось, что две российские легкоатлетки дисквалифицированы за допинг.