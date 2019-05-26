Буре объяснил причину провала сборной России на 1/2 финала ЧМ

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Легендарный советский и российский хоккеист Павел Буре объяснил, почему сборная России проиграла команде Финляндии на чемпионате мира 2019 года в интервью Sport24.

Российские хоккеисты проиграли финнам в матче 1/2 финала мирового турнира. Теперь отечественной команде придется побороться за третье место со сборной Чехии.

«Конечно, вся страна переживала и хотела, чтобы ребята дошли до финала. Однако в спорте так бывает даже с самыми сильными командами. Я смотрел матч в компании Владимира Потанина. И он сразу сказал, что в третьем периоде примерно на десятой минуте будет забита шайба. А счет больше не изменится. В итоге все так и произошло. Как он это предугадал?

Просто было заметно, что наша команда свалилась в вязкую игру, которую нам смогли навязать финны. Нам такая игра категорически не подходит. Безусловно, по уровню и мастерству наша команда была сильнейшей на турнире, только вот мы не должны были давать сопернику возможность диктовать ход игры. Это главная причина поражения. Ну, и, конечно, если ты не забиваешь, то не выигрываешь, а нашим вчера забить не удалось», — сказал трехкратный лучший бомбардир Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

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