Заезды по ралли отменены из-за смерти автогонщика на трассе

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Участник чемпионата Германии по ралли немец Кай Гюнтер из команды Renault погиб в возрасте 48 лет, сообщает «Советский спорт».

По информации Focus, роковой инцидент произошел во время прохождения трассы. Машина Гюнтера влетела в дерево во время этапа в городе Цвиккау.

Штурман Гюнтера, Себастьян Уокер, отправлен в больницу с травмами. Другие участники заезда не пострадали.

Организаторы ралли опубликовали заявление, в котором подтвердили смерть Гюнтера и принесли соболезнования родным и близким пострадавших.

Ими также было принято решение об отмене дальнейших выступлений этапа.

Ранее сыгравший Ники Лауду актер высказался о смерти гонщика.