Заезды по ралли отменены из-за смерти автогонщика на трассе
Участник чемпионата Германии по ралли немец Кай Гюнтер из команды Renault погиб в возрасте 48 лет, сообщает «Советский спорт».
По информации Focus, роковой инцидент произошел во время прохождения трассы. Машина Гюнтера влетела в дерево во время этапа в городе Цвиккау.
Штурман Гюнтера, Себастьян Уокер, отправлен в больницу с травмами. Другие участники заезда не пострадали.
Организаторы ралли опубликовали заявление, в котором подтвердили смерть Гюнтера и принесли соболезнования родным и близким пострадавших.
Ими также было принято решение об отмене дальнейших выступлений этапа.
Ранее сыгравший Ники Лауду актер высказался о смерти гонщика.