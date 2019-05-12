«Зенит» выйдет на матч с ЦСКА в обновленной форме

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12 мая питерский «Зенит» впервые в сезоне проведет встречу в ранге чемпиона России, сообщает «Спорт-Экспресс».

Сине-бело-голубе встретятся с московским ЦСКА в рамках 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Специально для игры петербуржцы подготовили нашивки на лазурную форму, в которой выйдет команда. Добавим, что по окончании матча состоится церемония награждения футболистов, перед которой они переоденутся в золотые футболки. (Дмитрий Сомов)

«Зенит» неделю назад досрочно обеспечил себе золотые медали чемпионата России. ЦСКА располагается на четвертом месте.

Стартовый свисток игры на «Газпром Арене» прозвучит в 19.00 по московскому времени.

Ранее агент Романа Еременко рассказал о разнице контрактов ЦСКА и «Спартака».