Загитова рассказала о воевавших прадедах

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Чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Алина Загитова рассказала об отношении семьи к празднованию Дня Победы, передает «Советский спорт».

Спортсменка рассказала о том, что ее прадедушки и прабабушки участвовали в Великой Отечественной войне, поэтому для семьи Загитовой 9 мая — очень важный праздник.

«Для моей семьи День Победы — очень важное событие. У нас в семье есть две истории. Мой прадед воевал под Вязьмой, и там же был захоронен. Дедушка с бабушкой обратились к тем людям, которые нашли его могилу, привезли землю и отвезли ее на могилу прапрабабушки», - сказала фигуристка в эфире Первого канала.

«У меня еще воевал другой прадедушка. Его призвали на войну в августе 1941 года. Он воевал в составе 139-го стрелкового полка, имел очень много ранений. У него много орденов и медалей. Он вернулся с войны и работал кузнецом», — добавила спортсменка.

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