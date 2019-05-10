Зидан хочет видеть Модрича в «Реале» в следующем сезоне

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Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан провел встречу с полузащитником мадридской команды Лукой Модричем, сообщает «Советский спорт».

По информации Cadena Cope, наставник и футболист обсудили будущее хорвата в команде.

Как информирует источник, Зидан рассчитывает на помощь хорватского полузащитника в следующем сезоне. Сам Модрич дал понять, что в его планы входит завершить карьеру именно в испанском клубе.

В текущем сезоне Модрич сыграл 44 матча за «Реал» во всех турнирах, забил четыре мяча и отдал восемь результативных передач. Его контракт действует до лета 2020 года.

Ранее сообщалось, что «Реал» готов перевести Бэйла в дубль.