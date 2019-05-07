«Ливерпуль» разгромил «Барселону» и пробился в финал Лиги чемпионов

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«Ливерпуль» вышел в финал Лиги чемпионов УЕФА сезона — 2018/2019, передает «Советский спорт».

Англичане дома одолели «Барселону» — 4:0. По дублю себе в актив записали Ориги и Вейналдум.

В Испании победили каталонцы со счетом 3:0 — мерсисайдцы же теперь сыграют в решающем матче турнира.

Лига чемпионов. 1/2 финала. 2-й матч

«Ливерпуль» (Ливерпуль, Англия) — «Барселона» (Барселона, Испания) — 4:0

Голы: 1:0 – Ориги – 7, 2:0 – Вейналдум – 54, 3:0 – Вейналдум – 56, 4:0 – Ориги – 79

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча.

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