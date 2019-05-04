«Реал» сделал выбор между Навасом и Куртуа

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Мадридский «Реал» сделал выбор между двумя голкиперами — Кейлором Навасом и Тибо Куртуа, сообщает «Светский спорт».

По информации AS, в мадридской команде сделали ставку на бельгийца Куртуа. Футболисту уже было сообщено об этом решении.

При этом вероятно, что команду покинет Навас, который не раз заявлял, что не хочет довольствоваться ролью запасного голкипера.

Стоит отметить, что с того момента, как на пост главного тренера «Реала» вернулся Зинедин Зидан, именно Навас стал получать больше игровой практики. Сообщалось даже. что Зидан просил руководство продать Куртуа, так как не рассчитывает на него в следующем сезоне.

Ранее сообщалось, что болельщики «Реала» желают возвращения Роналду в команду.