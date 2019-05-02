Месси поддержал слегшего с сердечным приступом Касильяса
Форвард каталонской «Барселоны» Лионель Месси в инстаграме выразил поддержку бывшему голкиперу мадридского «Реала», ныне выступающему за «Порту», Икеру Касильясу после перенесенного тем сердечного приступа, передает «Советский спорт».
1 мая на тренировке команды вратарь почувствовал недомогание. Врачи клуба решили отправить футболиста в один из городских госпиталей, где позже была проведена операция. В данный момент жизни испанца ничто не угрожает.
«Я наконец-то хочу воспользоваться возможностью поддержать Касильяса и пожелать ему скорейшего восстановления», — написал Месси в социальной сети.
Из-за перенесенного хирургического вмешательства 37-летний футболист может закончить карьеру игрока. У него остался еще год соглашения с клубом.
Ранее врач рассказал о будущем Касильяса после инфаркта.
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Contentos con el resultado de esta noche. Pero aún nos queda ir a Anfield, una cancha muy difícil, donde el Liverpool que es un equipazo apretará mucho. Viene el momento más importante de la temporada y hay que estar más juntos y unidos que nunca. Por último, quiero aprovechar para mandarle un abrazo a @ikercasillas y desearle que se recupere muy pronto.