Месси поддержал слегшего с сердечным приступом Касильяса

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Форвард каталонской «Барселоны» Лионель Месси в инстаграме выразил поддержку бывшему голкиперу мадридского «Реала», ныне выступающему за «Порту», Икеру Касильясу после перенесенного тем сердечного приступа, передает «Советский спорт».

1 мая на тренировке команды вратарь почувствовал недомогание. Врачи клуба решили отправить футболиста в один из городских госпиталей, где позже была проведена операция. В данный момент жизни испанца ничто не угрожает.

«Я наконец-то хочу воспользоваться возможностью поддержать Касильяса и пожелать ему скорейшего восстановления», — написал Месси в социальной сети.

Из-за перенесенного хирургического вмешательства 37-летний футболист может закончить карьеру игрока. У него остался еще год соглашения с клубом.

Ранее врач рассказал о будущем Касильяса после инфаркта.