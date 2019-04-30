Дацик проведет бой с еще одним бывшим заключенным

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Российский боец ММА Вячеслав Дацик проведет поединок с еще одним бойцом из России Максимом Новоселовым, сообщает «Советский спорт».

Бой состоится 29 июня в Калининграде во дворце спорта «Янтарный».

На счету Новоселова десять боев, в восьми из которых он одерживал победу. Стоит отметить, что он провел в общей сложности больше 15 лет в тюрьме. В 1993 году он получил 14 лет колонии по обвинению в убийстве. В заключении продолжал участвовать в подпольных боях. В 2012 году отправился в тюрьму еще раз — на три с половиной года за участие в наркобизнесе.

Дацик же провел 13 поединков, при этом девять раз он проигрывал. В последнем бою он потерпел поражение от блогера Артема Тарасова.

Ранее Дацик объявил о создании собственной секции для детей.