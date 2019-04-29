Знарок возглавил московский «Спартак»

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Известный хоккейный специалист Олег Знарок стал главным тренером московского «Спартака», передает «Советский спорт».

Как сообщает официальный сайт красно-белых, контракт с 56-летним тренером подписан по схеме «1+1».

Стоит отметить, что Олег Знарок является одним из самых титулованных российских тренеров. Он трижды выигрывал Кубок Гагарина с московским «Динамо» (сезоны — 2011/12 и 2012/13) и петербургским СКА (сезон — 2016/17), а также со сборной России становился чемпионом мира в 2014 году в Минске и брал золото Олимпиады — 2018.

Ранее наставник российских юниоров Филатов остался доволен итогами ЧМ.