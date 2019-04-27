Определились все пары 1/4 финала баскетбольной Единой лиги ВТБ
Стали известны все пары четвертьфинала Единой лиги ВТБ, сообщает ТАСС.
27 апреля петербургский «Зенит» одолел «Астану» в овертайме со счетом 103:95. Таким образом, сине-бело-голубые заняли пятое место в регулярном чемпионате, а их соперник — шестое.
В четвертьфинале состоятся серии игр между московским ЦСКА и «Нижним Новгородом», краснодарским «Локомотивом-Кубань» и «Зенитом», казанским УНИКСом и эстонским «Калевом», а также между «химками» и «Астаной».
Последние встречи «регулярки» пройдут 28 апреля. Плей-офф начнется 9 мая.
Ранее сообщалось, что игрок ЦСКА Антонов рассчитывает на победу над «Басконией» в матче Евролиги.