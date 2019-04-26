Загитова посетила Зал хоккейной славы в Торонто

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Олимпийская чемпионка 2018 года по фигурному катанию Алина Загитова побывала в Зале хоккейной славы в Торонто, сообщает «Советский спорт».

В данный момент спортсменка выступает в ледовом шоу в Канаде.

Загитова сфотографировалась около главного приза Национальной хоккейной лиги (НХЛ) — Кубка Стэнли, а также около стенда, который посвящен знаменитому канадцу и четырехкратному обладателю этого трофея Уэйну Гретцки.

Отметила фигуристка и плакат с хоккея на Играх в Пхенчхане, где победу одержали также российские хоккеисты.

В Зале славы созданы экспозиции об игроках, командах, рекордах НХЛ. Отдельно представлены реликвии и трофеи НХЛ, включая Кубок Стэнли. Впервые выставку открыли в 1943 году в Кингстоне, а в Торонто музей перебрался в 1958 году.

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