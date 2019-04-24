Гол Дзюбы помог «Зениту» обыграть «Динамо» в матче чемпионата России
Петербургский «Зенит» одержал победу над московским «Динамо» в матче 25-го тура чемпионата России, сообщает «Советский спорт».
Встреча, прошедшая в Санкт-Петербурге, завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. В составе победителей отличились Артем Дзюба и Сердар Азмун.
«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.
После 25 туров «Зенит» лидирует в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), набрав 54 очка. «Динамо» (28 баллов) располагается на 12-й строчке.
Россия. Премьер-лига. 25-й тур
«Зенит» (Санкт-Петербург) — «Динамо» (Москва) — 2:0
Голы: 1:0 — Дзюба, 60; 2:0 — Азмун, 66.