Подруга Кокорина и Мамаева рассказала о начале конфликта с Соловчуком

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Александра Поздняковиене, подруга форварда «Зенита» Александра Кокорина и хавбека «Краснодара» Павла Мамаева озвучила подробности конфликта с водителем ведущей Первого канала Ольги Ушаковой Виталием Соловчуком, передает «Советский спорт».

Девушка рассказала, что после посещения вместе с компанией футболистов клуба «Эгоист» где-то в семь часов утра 8 октября она села в машину, стоявшую перед входом.

У человека за рулем она поинтересовалась: «Вы водитель Кокорина?» В ответ Соловчук сказал: «Я таких петухов не вожу». Девушка возмутилась таким словам в адрес знакомых. В это время дверь открыл Мамаев и сказал, что это чужое авто, после попросил Поздняковиене пересесть.

Видя ее возмущение, Мамаев поинтересовался причиной таких эмоций, она объяснила, сев в другой автомобиль.

«Из машины я не выходила, но видела, что там началась потасовка. Ударов я не видела. Примерно через 10 минут Мамаев сел ко мне, и мы поехали в «Кофеманию», — сказала Поздняковиене.

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию заседания.

Ранее врачам «Зенита» разрешили посетить Кокорина в СИЗО.