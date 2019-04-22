Подруга Кокорина и Мамаева рассказала о начале конфликта с Соловчуком
Александра Поздняковиене, подруга форварда «Зенита» Александра Кокорина и хавбека «Краснодара» Павла Мамаева озвучила подробности конфликта с водителем ведущей Первого канала Ольги Ушаковой Виталием Соловчуком, передает «Советский спорт».
Девушка рассказала, что после посещения вместе с компанией футболистов клуба «Эгоист» где-то в семь часов утра 8 октября она села в машину, стоявшую перед входом.
У человека за рулем она поинтересовалась: «Вы водитель Кокорина?» В ответ Соловчук сказал: «Я таких петухов не вожу». Девушка возмутилась таким словам в адрес знакомых. В это время дверь открыл Мамаев и сказал, что это чужое авто, после попросил Поздняковиене пересесть.
Видя ее возмущение, Мамаев поинтересовался причиной таких эмоций, она объяснила, сев в другой автомобиль.
«Из машины я не выходила, но видела, что там началась потасовка. Ударов я не видела. Примерно через 10 минут Мамаев сел ко мне, и мы поехали в «Кофеманию», — сказала Поздняковиене.
«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию заседания.